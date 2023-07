Inizia il raduno della Juventus con tante incognite e una rosa da limare

I bianconeri si riuniscono oggi: Allegri ha a disposizione moltissimi giocatori, ma alcuni sono sul piede di partenza e altri arriveranno.

La Juventus si riunisce oggi alla Continassa per dare il via alla stagione 2023/24, ma la squadra, complice il fatto che siamo ancora a inizio luglio, è ancora in divenire.

Max Allegri ha a disposizione una rosa molto numerosa per questo primo giorno, ma il collettivo bianconero è ancora lontano dalla forma definitiva.

Gatti, Danilo, Rabiot, Weah, ma anche Kostic, Milik, De Sciglio e Fagioli, sono i punti fermi di una rosa che andrà sfoltita e integrata da Cristiano Giuntoli, appena arrivato a Torino.

Ci sono poi i giocatori in bilico: da Vlahovic a Chiesa, da Bonucci a Pogba fino a Zakaria, Bremer, Illing, Miretti, Soulè e Rovella, fanno tutti parte di una lista di giocatori che può partire se arrivasse l'offerta giusta (che sia di acquisto o di prestito, magari per i più giovani).

Allegri e Giuntoli hanno avuto un colloquio per capire le strategie e per conoscersi a modo, ma finalmente potranno vedersi di persona e comprendere meglio quali sono le priorità.

Intanto tiene banco l'affaire Pogba, volato in Arabia nei giorni scorsi per vedere le strutture d'allenamento dell'Al-Ittihad. Anche questa sarà una questione importante da gestire, per ora però il francese sarà regolarmente alla Continassa, pronto per iniziare la stagione in bianconero.