Juventus, la seconda maglia 2019/2020: bianca con logo rosso

Svelata in anteprima la divisa da trasferta che la Juventus indosserà nella stagione 2019-20: sarà bianca con inserti e logo rossi.

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, la rivoluzione completamente il proprio look in vista della prossima stagione. Dopo aver mostrato una particolare terza maglia , anche la divisa da trasferta presenta un radicale cambio di colori.

ESCLUSIVA: Possibile spoiler maglia away #Juve 19/20

Così fosse sarebbero confermate ns proiezioni di novembre [ https://t.co/pKKqK6Fl6o ] e quella sull'inserto camouflage [ https://t.co/sBFlWc0XA0 ]. Dubbi da appurare con img ufficiali. #JuJersey

Seguici su https://t.co/4YpXIavjL9 pic.twitter.com/toLDg8bzCf — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) 31 maggio 2019

Il sito 'La Maglia Bianconera' ha svelato in anteprima quella che sarà l'intera seconda divisa della Vecchia Signora per la stagione 2019-20. Una maglia totalmente bianca con il logo, gli sponsor e i bordi delle maniche di colore rosso. I pantaloncini saranno interamente rossi con il logo della Juventus bianco: 'total white' anche i calzettoni sotto.

Il colore rosso, già inserito nella prima maglia a spezzare il bianco e nero, torna anche nella seconda maglia a conferma di una scelta tutta nuova fatta da Adidas.