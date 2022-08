Juventus-Sassuolo, Di Maria decisivo con rete e assist: nella ripresa chiesto il cambio

La prima rete nella stagione della Juventus è ad opera del nuovo arrivato. Problema da valutare nei prossimi giorni: sostituzione nel secondo tempo.

Ci ha messo 26 minuti Angel Di Maria per trovare il primo goal con la maglia della Juventus. Non solo la prima rete coi bianconeri, ma quella che apre la stagione di Madama nel 2022/2023. E' stato il Fideo, infatti, a sbloccare il match contro il Sassuolo allo Stadium. Vinto, ma con il dubbio sulle condizioni del sudamericano.

Juventus in grande difficoltà nella prima parte di gara contro il Sassuolo, macchinosa e senza grosse idee. Alla prima conclusione verso la porta di Consigli, però, il vantaggio: conclusione non perfetta da parte di Di Maria, con la palla che ha sbattuto sul terreno diventando una palombella su cui il portiere neroverde è stato sorpreso.

Schierato titolare sulla corsia destra nel tridente di Allegri, Di Maria è apparso sin da subito tra i più attivi della Juventus, davanti ad un centrocampo in difficoltà. Qualche pallone dentro non sfruttato, a differenza della prima occasione sui suoi piedi nel primo tempo.

Sbloccatasi con la rete di Di Maria, la Juventus ha avuto maggiore tranquillità in campo: il raddoppio è arrivato con il rigore di Vlahovic, abile a procurarselo dopo un contatto con Ferrari.

Nel secondo tempo, Di Maria è stato nuovamente il migliore in campo: una discesa sulla fascia con tiro a giro sul secondo palo di poco a lato, dunque l'assist per la doppietta di Vlahovic. Un biglietto da visita non proprio banale: tifosi già pazzi del Fideo.

L'ex Paris-Saint Germain è uscito a metà ripresa, al 66', per un fastidio all'adduttore: da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni. Per capire se si sia trattato di un cambio precauzionale o qualcosa di più in vista del secondo turno di campionato.