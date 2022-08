Juventus-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus debutta in campionato ospitando il Sassuolo: ecco dove seguire il match in tv, in streaming e le probabili formazioni.

JUVENTUS-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Sassuolo

Juventus-Sassuolo Data: 15-08-2022

15-08-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus chiude il programma della prima giornata di Serie A affrontando il Sassuolo.

I bianconeri ripartono con dichiarate e rinnovate ambizioni di vertice dopo l'ultima deludente annata chiusa al quarto posto in campionato e senza trofei per la prima volta negli ultimi undici anni. La squadra di Massimiliano Allegri si è rifatta il look nel corso della sessione estiva di mercato riportando a Torino Paul Pogba - che rimarrà ai box fino a metà settembre - che va a sommarsi agli ingaggi di Gleison Bremer, Angel Di Maria e Filip Kostic.

A fare visita a Madama ci sarà il Sassuolo di Dionisi che in estate ha sopperito alla partenza di Scamacca acquistando Andrea Pinamonti dall'Inter. Gli emiliani hanno inserito nel proprio scacchiere anche Agustín Álvarez dal Peñarol e Kristian Thorstvedt dal Genk. Al timone del club c'è il riconfermato Alessio Dionisi che alla sua prima stagione ha colto l'undicesimo posto finale in classifica.

L'ultimo confronto diretto a Torino risale allo scorso 27 ottobre 2021 quando il Sassuolo ha firmato l'impresa vincendo 2-1 grazie alle reti di Frattesi e a quella di Maxime Lopez a tempo praticamente scaduto. Per i bianconeri inutile il momentaneo pareggio di McKennie.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus-Sassuolo si giocherà lunedì 15 agosto 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SASSUOLO IN TV

La sfida tra bianconeri e neroverdi verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

JUVENTUS-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di seguire il match di Torino anche in diretta streaming: servirà scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Tutte le emozioni di Juventus-Sassuolo saranno disponibili anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match che vi terrà aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al triplice fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, la telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Mancini, affiancato in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

Scelte obbligate per Allegri costretto a fare i conti con gli infortuni di Szczesny, McKennie, Pogba e Chiesa oltre alle squalifiche di Rabiot e Kean. In porta ci sarà Perin, possibile difesa a tre composta da Danilo, Bonucci e Bremer. Cuadrado, recuperato, agirà sulla destra con l'ultimo arrivato Kostic dall'altra parte. In mezzo al campo Locatelli, Zakaria e Fagioli. In attacco Di Maria in coppia con Vlahovic.

Qualche defezione anche per Dionisi, privo di Traoré (infortunato) e di Maxime Lopez che sconta una squalifica. Modulo a specchio per i neroverdi con l'ultimo arrivato Pinamonti pronto a prendersi una maglia da titolare nel tridente perfezionato anche da Berardi e Ceide. A centrocampo probabile esordio per Thorstvedt che completa il pacchetto di mezzo insieme a Frattesi e Matheus Henrique. In difesa, Erlic e Ferrari al centro con Muldur e Kyriakopoulos terzini. Tra i pali c'è Consigli.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.