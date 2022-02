Juventus-Sassuolo dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Juventus e Sassuolo a confronto nei quarti di finale di Coppa Italia. A Torino, in gara secca, verrà decretata una delle quattro semifinaliste che proseguiranno il proprio percorso all'interno del tabellone della coppa nazionale.

Il fattore campo sarà da parte dei bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, approdati all'appuntamento dopo aver regolato la Sampdoria con un netto 4-1. I marcatori della sfida sono stati Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata su calcio di rigore.

All'Allianz Stadium sbarca un Sassuolo che, proprio all'interno dell'impianto torinese, ha griffato una clamorosa impresa in campionato lo scorso 27 ottobre.

I neroverdi di Alessio Dionisi, agli ottavi, hanno piegato di misura la resistenza del Cagliari grazie al goal di Harroui.

Chi avrà la meglio affronterà la vincente di Atalanta-Fiorentina nel penultimo atto del torneo, per il quale è prevista la doppia sfida.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SASSUOLO

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo si giocherà all'Allianz Stadium di Torino giovedì 10 febbraio 2022. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SASSUOLO IN TV

La sfida in gara secca tra Juventus e Sassuolo, che mette in palio un posto nelle semifinali della coppa nazionale, verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Mediaset, da quest'anno in possesso dei diritti per trasmettere tutte le gare di Coppa Italia. Il canale sul quale verrà trasmesso il match è Canale 5.

JUVENTUS-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Mediaset consentirà la diretta streaming di Juventus-Sassuolo attraverso il servizio Mediaset Infinity, al quale si potrà accedere scaricando l'app o collegandosi al portale a seconda del dispositivo scelto per la connessione. In alternativa si potrà ricorrere anche al sito ufficiale Sportmediaset.it che trasmetterà la gara dello Stadium.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Riccardo Trevisani a raccontare il match tra Juve e Sassuolo. Ad affiancarlo in cabina di commento ci sarà Roberto Cravero.

Il racconto di Juventus-Sassuolo sarà disponibile anche su GOAL attraverso la diretta testuale del match dell'Allianz Stadium che si potrà seguire collegandosi al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

Allegri potrebbe pensare ad un sensibile turnover: occasione per Kean nel tridente insieme a Cuadrado e Morata. In difesa si rivede Bonucci, spalleggiato da Rugani, con De Sciglio e Pellegrini a spartirsi le fasce. A centrocampo torna Locatelli dopo la squalifica in campionato, insieme a McKennie e Rabiot. Perin in porta.

Sassuolo in formazione tipo vista la tranquilla situazione di campionato: Scamacca e Raspadori dall'inizio, vista la squalifica in Serie A, con Berardi e Traoré a completare il trio tra le linee. In mediana Frattesi con Harroui, mentre in difesa sarà tradizionale linea a quattro: Rogerio, Ferrari, Chiriches e Toljan davanti alla porta di Consigli.

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kean, Morata. All. Allegri.

SASSUOLO (3-4-2-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan; Frattesi, Harroui; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.