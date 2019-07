Juventus, Sarri pensa a Dybala per il ruolo di centravanti

Maurizio Sarri sta pensando di schierare Paulo Dybala nella posizione di prima punta, con Ronaldo più defilato. Un po' come fatto con Mertens a Napoli

Soltanto pochi giorni di lavoro per Maurizio Sarri alla , ma già tantissime idee che nascono e si affollanno nella testa dell'ex allenatore del . D'altronde in ogni esperienza avuta, ha sempre portato qualcosa di sé che segnasse una novità assoluta in quella squadra.

E sarà così probabilmente anche alla Juventus. Una di queste idee riguarda la posizione che andrà occupare in campo Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il tecnico ha in mente di far giocare l'argentino da prima punta, se tridente sarà...

Lo ha fatto nel , nel periodo in cui la Juventus se ne innamorò. E poi ha giocato da centravanti anche il primo anno di Allegri, nel 3-5-2, spesso e volentieri al fianco di Mandzukic. Adesso lo farebbe in moto atipico, 'alla Mertens', con Cristiano Ronaldo che si potrebbe decentrare sulla sinistra per poi tagliare in mezzo solo in un secondo momento.

Anche Beppe Iachini, allenatore di Dybala al Palermo, ha confermato proprio la "bellezza" di questa idea di Maurizio Sarri.

"Sì, io vedevo Paulo centravanti già quando aveva 18 anni. Nonostante molti dicessero che era un esterno, al Palermo lo facevo giocare vicino alla porta. Con Dybala, Sarri può ripetere ciò che ha fatto con Mertens al : si tratta di due attaccanti rapidi, con grande propensione al movimento, che aprono il campo e puntano la porta o creano spazi anche per gli inserimenti dei centrocampisti".

Il tutto comunque dipenderà dall'acquisto eventuale di una vera prima punta da parte della Juventus. Se ad esempio dovesse arrivare uno come Mauro Icardi, difficilmente Dybala si potrà ritagliare un ruolo da centravanti...