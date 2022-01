Perchè Allegri, De Ligt e Kean sono squalificati in Coppa Italia?

Anche per la Juventus inizia la Coppa Italia 2021/2022. Campione in carica della competizione che ha permesso ai bianconeri si sfidare l'Inter in Supercoppa Italiana (vinta dai nerazzurri), Madama affronta la Sampdoria allo Stadium per strappare il pass per i quarti di finale del torneo.

Non ci sarà Juventus-Sampdoria per tre giocatori: uno è blucerchiato, ovvero Chabot, due sono bianconeri e rispondono al nome di De Ligt e Kean. Sono tutti squalificati alla pari di Massimiliano Allegri, mister della formaione piemontese tornato alla guida del suo vecchio club la scorsa estate.

ALLEGRI SALTA LA SAMPDORIA: IL MOTIVO

Max Landucci, vice di Allegri, siederà in panchina nella gara degli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico livornese, infatti, deve scontare un rosso rimediato nell'ultima sfida del torneo alla guida di Madama: era il 2019 e la compagine bianconera usciva dal torneo per mano dell'Atalanta.

PERCHÉ DE LIGT NON GIOCA CONTRO LA SAMPDORIA?

Il difensore della Juventus potrà tornare in campo in Coppa Italia solo per gli eventuali quarti di finale o nella prossima edizione del torneo. Il motivo? Diffida e squalifica relativa alla passata annata: il regolamento del torneo prevede infatti un turno da scontare ,al secondo giallo rimediato, alla prima occasione utile. Un secondo giallo che De Ligt ha subito nella finale della Coppa Italia 2020/2021: turno di stop nella prima gara della nuova edizione, ovvero quella contro la Sampdoria.

KEAN SALTA LA COPPA ITALIA

Il caso dell'attaccante italiano è diverso da quello di De Ligt e Allegri: Kean è stato infatti espulso con la maglia dell'Everton lo scorso 24 agosto. Un rosso subito nella gara di Carabao Cup contro l'Huddersfield da scontare nella prima gara di coppa utile, anche in una diversa nazione: come da regolamento.