Juventus, Ronaldo sereno: ha ricevuto la telefonata di Nedved

Durante il ritiro con il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha ricevuto la telefonata di Pavel Nedved: nei prossimi giorni offrirà una cena ai compagni.

Il goal numero 99 con il e la qualificazione ad raggiunta hanno addolcito la settimana di Cristiano Ronaldo, finito improvvisamente nel vortice delle polemiche per quella discussa sostituzione in - con successivo abbandono dello stadio prima del fischio finale.

D'altronde ci aveva pensato lo stesso attaccante a ridimensionare il caso con le dichiarazioni rilasciate due giorni fa dopo la sfida vinta in Lussemburgo.

"Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non ci sono state polemiche, sapete che a nessuno piace essere sostituito... Ho cercato di aiutare la Juventus anche da infortunato, a nessuno piace uscire ma capisco dato che non stavo bene. Anche col Portogallo mi sono sacrificato perché se non avessimo vinto queste due partite rischiavamo di essere eliminati".

Parole che, probabilmente, sono il frutto del colloquio avuto con il vicepresidente bianconero Pavel Nedved che, come riportato da 'Tuttosport', durante il ritiro con la nazionale lusitana ha telefonato l'ex per complimentarsi con lui e gettare acqua sul fuoco dopo le recenti discussioni sul suo comportamento, ritenuto inaccettabile per lo status di campione ed esempio per milioni di ragazzini.

Un gesto, quello di Nedved, che Ronaldo ha apprezzato particolarmente: al rientro in offrirà una cena ai compagni di squadra, presumibilmente tra mercoledì sera o giovedì oppure la settimana prossima, dopo la gara di contro l' . Perché tra Palloni d'Oro ci si intende alla perfezione e questa è la prova.