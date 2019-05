Juventus, Ronaldo diventa un cartone: ecco 'Striker Force 7'

Il goal di testa segnato contro al nel derby ha fatto paragonare Cristiano Ronaldo a un supererore per la sua straordinaria capacità di rimanere in aria prima di colpire il pallone.

E forse non è un caso che proprio oggi è stato svelato il trailer del primo cartone animato ispirato a Ronaldo, 'Striker Force 7', con il portoghese nelle vesti di supereroe.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw