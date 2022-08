Juventus-Roma, prima da ex per Dybala allo Stadium contro i bianconeri

L'attaccante argentino, grande acquisto del calciomercato estivo della Roma, guiderà stasera i giallorossi di Mourinho contro la sua ex squadra.

Non sarà una partita come tutte le altre quella di questa sera per Paulo Dybala contro la Juventus. L'argentino della Roma guiderà dal primo minuto l'attacco giallorosso nel giorno della sua prima da ex allo Stadium contro i bianconeri. In caso di goal, come già aveva anticipato da tempo, non esulterà.

Del resto non possono cancellarsi in un istante i ricordi di 7 anni di soddisfazioni e successi: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, oltre a un bottino di 115 gol che gli vale il 10° posto fra i marcatori di ogni tempo della Juventus. E non si può dimenticare l'amore dei tifosi, alcuni dei quali ancora non hanno digerito il suo mancato rinnovo da parte della società.

Certo, ora Dybala ha cambiato maglia e darà il massimo per la Roma e i suoi nuovi tifosi giallorossi, attesi in duemila allo Stadium, che lo hanno accolto benissimo fin dal primo giorno in cui è sbarcato nella capitale. Ma ciò che il numero 21 si augura è che sul campo prevalga lo spettacolo e sugli spalti si realizzi un clima di grande sportività.

"Lo sport - ha scritto in un post sul suo profilo Instagram - dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni. Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno".

"Ma il bello del calcio è anche tutto questo messo insieme e per questo voglio godermi questa partita - ha aggiunto Dybala - . Sono convinto che sarà un grande spettacolo… e io darò il massimo per vincere".

A fare il tifo per lui all'Allianz Stadium ci saranno sua madre, e probabilmente la fidanzata Oriana Sabatini e qualche amico. Ma ad applaudirlo potrebbero esserci anche una grossa fetta dei suoi ex tifosi, che gli sono riconoscenti e non l'hanno mai dimenticato.