Juventus rimontata in superiorità numerica: il Real Madrid sfida l'Inter ai quarti di Youth League

La Juventus passa in vantaggio ma viene rimontata nonostante la superiorità numerica: il Real Madrid ne segna tre in 10 uomini e approda ai quarti.

La dice addio alla Youth League e manca la ghiotta occasione di sfidare i pari età dell' ai quarti di finale per quello che sarebbe potuto essere un gran derby tutto italiano. A sfidare i nerazzurri sarà invece il , bravo a ribaltare un pessimo avvio di gara segnando ben tre reti in inferiorità numerica.

Il match si mette infatti subito bene per i ragazzi di Zauli, che si trovano in vantaggio dopo appena tre minuti con Tongya e in superiorità numerica dopo dodici minuti per la follia di Jordi, che calcia addosso a un avversario il pallone a gioco fermo.

La reazione della squadra spagnola arriva però alla mezz'ora con la bella azione personale di Arribas, che trova di sinistro il perfetto angolo basso e dà il via alla 'remuntada'. Due minuti dopo la situazione è già ribaltata con Gonzalez, bravo a finalizzare un grande assist di Morante.

Nella ripresa l'inerzia del match resta lo stesso e arriva anche il tris da parte del Real: Latasa lascia sul posto un Gozzi in difficoltà e infila ancora il portiere Siano con un destro basso. Nel finale Madama tenta l'assalto, ma non crea troppi pericoli alla difesa avversaria fino al fischio finale.

IL TABELLINO

JUVENTUS-REAL MADRID 1-3

Marcatori: 3' Tongya, 30' Arribas, 33' Gonzalez, 57' Latasa

JUVENTUS (4-3-3): Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Ntenda (67' Leone); Tongya, Fagioli (59' Miretti), Ranocchia (61' Barrenechea); Sekulov (59' Chibozo), Petrelli, Portanova. All. Zauli

REAL MADRID (4-1-4-1): Fuidias; Santos, Ramon, Chust, Gutierrez; Blanco; Jordi, Arribas (76' Pablo), Morante (75' Sintes), Gonzalez (90' Aranda); Latasa (65' Marvin). All. Raul

Ammoniti: Latasa, Leo, Gozzi. Chust, Tongya, Blanco

Espulsi: Jordi

RIVIVI IL LIVE DI JUVENTUS-REAL MADRID DI YOUTH LEAGUE

94' - FINISCE QUA! La Juventus parte forte e passa in vantaggio, poi l'espulsione di Jordi spiana la strada ai bianconeri, che vengono però rimontati nonostante la superiorità numerica. Il Real Madrid la ribalta con tre reti e accede ai quarti di finale, dove sfiderà l'Inter.

90' - Altro cambio nel Real Madrid: entra Aranda al posto di Gonzalez.

81' - Ammonito Chust, che interrompe un'azione pericolosa della Juventus. Bianconeri in proiezione offensiva, ma la difesa del Real è solidissima.

76' - Doppio cambio nel Real Madrid: entrano Sintes e Pablo al posto di Morante e Arribas.

67' - Cambio nella : entra Leone al posto di Ntenda.

65' - Sostituzione anche nel Real Madrid: dentro Marvin al posto di Latasa.

61' - Terzo cambio nei bianconeri: dentro Barrenechea al posto di Ranocchia.

59' - Doppio cambio nella Juventus: entrano Miretti e Chibozo al posto di Fagioli e Sekulov.

57' - GOAL DEL REAL MADRID! Azione personale di Latasa, che sfugge a Gozzi sulla destra e infila il tris di destro.

46' - Si riparte senza nessuna sostituzione, via al secondo tempo.

45' - Finisce qui un primo tempo di grande intensità: Juventus in vantaggio con Tongya dopo cinque minuti e in superiorità numerica per l'espulsione di Jordi, ma il Real Madrid reagisce e ribalta il risultato con Arribas e Gonzalez.

35' - La Juventus accusa il colpo e il Real Madrid sfiora il tris nonostante l'inferiorità numerica.

33' - RADDOPPIO DEL REAL MADRID! Azione sviluppata sulla sinistra con Latas, perfetto l'assist di prima di Morante per Gonzalez, che batte ancora Siano incrociando di sinistro.

29' - GOAL DEL REAL MADRID! Ripartenza micidiale della formazione spagnola con Arribas, che converge al centro e scarica un potente e preciso mancino all'angolino basso: nulla da fare per Siano e situazione di nuovo in equilibrio.

25' - Real Madrid che per la prima volta ora prova a rendersi pericoloso nella metà campo della Juventus.

20' - GOAL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Sugli sviluppi di un calcio piazzato Sekulov riceve palla in area e insacca il raddoppio, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco dello stesso attaccante, che non sembrava però in posizione irregolare. Nessun supporto per l'arbitro da parte del VAR, che non è previsto in Youth League.

12' - ESPULSO JORDI! Follia di Jordi, che calcia in modo violento il pallone su Ntenda, che si trovava a terra dopo il fallo subito da Santos.

9' - Intervento in scivolata di Leo su Gonzalez: ammonito il giocatore della Juventus.

3' - GOAL DELLA JUVENTUS! Azione personale di Tongya, che dalla destra incrocia il rasoterra vincente per battere Fuidias.

1' - Tutto pronto si parte, è iniziato l'ottavo di finale tra Juventus e Real Madrid.

Prepartita - La Juventus si schiera con un 4-3-3 con Portanova nel tridente insieme a Petrelli e Sekulov. Fagioli (osservato speciale di Pirlo) a centrocampo con Tongya, mentre Gozzi guida la difesa in coppia con Dragusin. Real che invece si affida invece ai goal di Latasa.