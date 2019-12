Juventus, Ramsey ancora ai box: il rientro slitta alla prossima settimana

Aaron Ramsey non ha ancora recuperato dal sovraccarico muscolare accusato la scorsa settimana e salterà anche Juventus-Udinese.

Non solo buone notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri che in - non potrà contare ancora su Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese infatti venerdì ha lavoraro a parte e difficilmente verrà convocato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ramsey si era fermato per l'ennesima volta la scorsa settimana prima della trasferta di contro la ed ha saltato anche quella di Leverkusen in a causa di un sovraccarico muscolare.

Le sue condizioni, evidentemente, non sono migliorate a tal punto da permettergli di rientrare in gruppo ma secondo 'Tuttosport' la speranza di Sarri è quella di portare Ramsey mercoledì a Genova in vista della contro la Lazio.

Chi invece sarà a disposizione già domenica pomeriggio è Rodrigo Bentancur il cui infortunio al ginocchio si è rivelato molto meno grave del previsto. L'uruguaiano contro l'Udinese giocherà da regista al posto dello squalificato Pjanic con Matuidi ed Emre Can, favorito su Rabiot, ai suoi lati.

Inoltre la Juventus avrà un'arma in più dalla panchina: Douglas Costa, out da più di due settimane a causa dell'ennesimo problema muscolare, venerdì ha lavorato in gruppo e dunque a meno di clamorosi colpi di scena verrà convocato per la gara contro l'Udinese.