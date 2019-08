Juventus, ecco Ramsey: il gallese si allena con i compagni

Per la prima volta dal suo arrivo alla Juventus, Aaron Ramsey lavora con i compagni: oggi la prima seduta svolta insieme al gruppo.

È stato il primo acquisto ufficiale della per la stagione 2019/20, ma probabilmente sarà anche uno degli ultimi a esordire. Aaron Ramsey ha infatti dovuto recuperare da un infortunio occorso ad aprile.

Oggi però il gallese si è per la prima volta unito al resto del gruppo e svolto una parte di allenamento insieme a tutti i compagni di squadra.

Si tratta della prima seduta in gruppo per il giocatore ex , come comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.

"Come previsto, oggi è iniziato l’inserimento graduale in gruppo per il nuovo numero 8 bianconero, Aaron Ramsey".

Il prossimo passo sarà l'esordio ufficioso in bianconero, traguardo già raggiunto dagli altri nuovi Buffon, Demiral, Rabiot e De Ligt.

Le prossime due amichevoli della Juventus saranno contro l' il 10 agosto e contro la primavera nella tradizionale partita di Villar Perosa il 14.