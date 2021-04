Juventus, ancora problemi per Arthur: verso il forfait contro il Torino

Arthur continua a dover fare i conti con la calcificazione tra tibia e perone: dovrebbe saltare il Torino per giocare contro il Napoli.

Non c'è pace per Arthur. Il centrocampista della Juventus nel corso di questa stagione non ha mai trovato continuità: nella prima parte per un faticoso ambientamento al calcio italiano, poi per via di molti infortuni.

Adesso, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', a meno di sorprese sabato nel Derby contro il Torino non ci sarà. Il problema è il solito: la calcificazione tra tibia e perone della gamba destra. Ha preso un colpo, sente dolore da settimane, ha forzato per giocare contro il Porto ma ora l’idea è di tenerlo a riposo, almeno fino a mercoledì, per evitare il riacutizzarsi del problema.

Il piano di Andrea Pirlo è infatti quello di tenerlo a riposo contro il Torino, per poi farlo giocare il 7 aprile nel recupero contro il Napoli.

In mediana la coppia di centrocampisti centrali dovrebbe essere composta quindi da Bentancur e McKennie, entrati nel secondo tempo col Benevento, e adesso pienamente a disposizione di Pirlo.