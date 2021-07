Gazzetta dello Sport - Juventus, problema Arthur: potrebbe operarsi alla tibia

Il centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur, è alle prese con un problema tra la tibia e il perone e potrebbe essere costretto all'intervento.

Possibile intervento chirurgico per Arthur. Il centrocampista della Juventus è alle prese dallo scorso febbraio con un problema alla tibia della gamba destra e sta valutando la possibilità di operarsi.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il calciatore brasiliano - che si sta già allenando in Spagna con i suoi preparatori per essere pronto per il ritiro - potrebbe essere costretto a operarsi.

La calcificazione di natura post traumatica tra tibia e perone continua a provocargli dolore e a cinque mesi di distanza deve decidere se intervenire chirurgicamente.

Arthur ha provato a curarsi con le onde d'urte e nell'ultimo segmento della passata stagione ha giocato col dolore, sperando che la situazione si potesse risolvere.

L'operazione, esclusa durante la scorsa primavera, ora è un'opzione concreta. Ora non resta che attendere: la speranza del brasiliano ex Barcellona è che il dolore non si faccia più sentire. In caso contrario, la chirurgia sarà inevitabile.