La Juventus raddoppia: potrebbe costruire un secondo Stadium

La Juventus potrebbe presto realizzare un secondo stadio di proprietà: ospiterebbe le gare dell’Under 23 e delle Women.

Quella degli stadi di proprietà è una questione che da tempo tiene banco in . Sono diverse infatti le società che puntano ad avere un impianto tutto loro, poche sono però quelle che sono riuscite realmente a portare avanti dei progetti. Tra i club che ce l’hanno fatta c’è ovviamente la che, non solo da anni si gode i vantaggi di una struttura moderna come l’Allianz Stadium, ma adesso è pronta addirittura a raddoppiare.

Come riportato da Tuttosport infatti, il club bianconero è pronto è al lavoro per la realizzazione di un nuovo impianto. La volontà della Juventus non è quella di sostituire il suo Stadium, ma di costruire un nuovo stadio nella zona della Continassa che nei programmi ospiterà le partite dell’Under 23 e delle Women.

Si tratterà di una struttura più piccola ovviamente rispetto all’Allianz Stadium (si parla di una capienza tra i 3500 ed i 5000 posti), che consentirebbe di armonizzare gli impegni di due realtà (l’Under 23 in stagione ha giocato ad Alessandria, le Women le gare di Champions le hanno disputate a Novara) che si stanno guadagnando sempre maggiore importanza in ambito bianconero e non solo.

Quello di un secondo impianto è un’idea che in casa circola già da diverso tempo e che ora sembra pronta ad essere attuata. Un annuncio, in tal senso, è stato dato da Andrea Agnelli nel corso della conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri.

“Sono in programma investimenti immobiliari per dare finalmente una casa alle Women e all’Under 23, in modo da consentire loro di giocare a e non in giro per il Piemonte, a Novara o ad Alessandria”.

Il nuovo stadio, dovrebbe sorgere a pochi passi dall’Allianz Stadium e potrebbe magari andare a sostituire l’attuale palazzetto in disuso che attualmente c’è, andando a valorizzare ulteriormente la Continassa che diventerebbe una vera e propria ‘ ’ della Juve.

Costruito con una struttura prefabbricata, sarebbe economico, rapido da realizzare, efficiente e potrebbe rappresentare uno straordinario strumento di marketing visto che, per la sua vicinanza allo stadio principale, potrebbe consentire a tanti appassionati di vedere anche due partite in un solo giorno.