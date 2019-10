Juventus, Pjanic e la richiesta di Sarri: "Vuole che pressiamo sempre"

Anche contro il è stato uno dei grandi protagonisti nella vittoria della , firmando il goal del definitivo 2-1. Non c'è dubbio d'altronde sul fatto che l'arrivo di Sarri abbia rivitalizzato Miralem Pjanic, sempre più al centro del progetto bianconero.

Il regista bosniaco, in una lunga intervista concessa a 'Sky Sport', racconta di sentirsi molto bene e ambisce a crescere ancora.

"Mi sento bene, in fiducia e nel pieno della maturità. Mi sento completo e sto lavorando per essere tra i migliori al mondo. La squadra riesce a esprimersi bene sul campo e io mi diverto molto. I gol fanno sempre piacere, ma fa ancora più piacer essere primi nel gruppo di Champions e in campionato. Dobbiamo continuare così e magari aumentare il distacco con gli altri".