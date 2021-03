Pirlo sullo Scudetto: "Dovremo essere bravi a sfruttare i passi falsi dell'Inter"

La Juventus sfiderà la Lazio nell'anticipo del sabato sera della 26ª giornata di Serie A, con l'obiettivo di dare continuità al successo contro lo Spezia.

Segui Juventus-Lazio in diretta streaming su DAZN

In conferenza stampa alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha cominciato presentando la partita contro i biancocelesti.

"La Lazio è una grande squadra, che gioca insieme da cinque, sei anni. Si conoscono bene ed i risultati parlono per loro. Sono arrivati in Champions e stanno facendo un ottimo cammino. Stiamo preparando la gara nel migliore dei modi, sappiamo che sono bravi a partire in contropiede e ad innescare le loro mezzali. Tutte le partite sono decisive alla Juventus. Ora c'è la Lazio, poi dopo penseremo anche al Porto. Mi sono abituato a pensare partita dopo partita, perché devi essere concentrato sul presente".

"Se l'Inter farà qualche passo falso, noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai. Altrimenti l'Inter vincerà il campionato. La priorità diventa la Champions? No, siamo in gioco per tutte e tre le competizioni. Dovremo dare il massimo per competere fino alla fine in tutto. Se poi gli altri saranno più bravi di noi, gli faremo i complimenti a fine campionato".