Juve, possibile promozione per Peeters: Pirlo lo vorrebbe in prima squadra

Il centrocampista belga dell'Under 23 piace al nuovo allenatore della Juventus: potrebbe portarlo immediatamente tra i grandi, come sesto.

La nuova di Andrea Pirlo prende forma. E nonostante l’Under 23 l’abbia effettivamente allenata per otto giorni, la fase di studio nelle scorse settimane potrebbe portare alla promozione immediata di qualche giovane direttamente in prima squadra.

Tra questi, secondo ‘Tuttosport’, ce ne sarebbe uno in particolare gradito al nuovo tecnico bianconero: Daouda Peeters, centrocampista olandese classe 1999 che ha giocato la scorsa stagione con la seconda squadra.

Dotato di grande fisico, Peeters è arrivato alla Juventus un anno fa dalla , nell’ambito dell’operazione che nel gennaio 2019 ha portato Audero a titolo definitivo in blucerchiato. È rimasto in prestito a Genova, prima di arrivare a a giugno.

Nella scorsa stagione ha giocato 22 partite con l’Under, ma si è tolto anche la soddisfazione di esordire in prima squadra. Il nativo della Guinea ha infatti giocato un quarto d’ora nella partita contro il , subentrando a Bentancur per i minuti finali di gara.

L’Under 21 belga, cresciuto nel Brugge, ora potrebbe ritagliarsi un posto tra i grandi bianconeri. Con la partenza di Matuidi e quella possibile di Khedira, oltre a Pjanic già ceduto, potrebbe crearsi uno slot per lui, come sesto centrocampista. Apprendistato in Under 23, poi la prima: la seconda squadra ottiene effetti.