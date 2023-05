Juventus penalizzata, Marchisio durissimo: “Lotteria dei punti, campionato peggio delle ‘opinioni da bar’”

L’ex centrocampista bianconero polemizza: “Le sentenze tutelano chi era fuori dal campo, chi ci va subisce di più”.

Quello che ha vissuto la Juventus è stato evidentemente un lunedì molto complicato. In casa bianconera si è passato in poche ore dalla nuova penalizzazione di dieci punti imposti dalla Corte d’Appello Federale per l’ormai noto ‘caso plusvalenze’, alla pesantissima sconfitta per 4-1 patita sul campo dell’Empoli nel 36esimo turno di campionato.

La Juve si ritrova costretta dunque a fare i conti con una classifica totalmente ridisegnata (è scesa dal secondo al settimo posto) e con una vicenda che ha scatenato anche delle polemiche per il modo nel quale è stata gestita.

Tra i più duri di tutti Claudio Marchisio che, con attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha commentato quanto accaduto.

“Dopo questo lunedì, abbiamo la piena certezza che il nostro campionato è diventato peggio delle “opinioni da bar”. Abbiamo fatto vivere al mondo del calcio quanto siamo poco credibili. Da una parte abbiamo visto una grande squadra (il Napoli) che torna allo scudetto dopo anni, con un gioco magnifico. Dall’altra la lotteria dei punti tolti, poi dati e poi ritolti in mesi di campionato, con squadre che si giocavano vari obiettivi e che non hanno reso questo campionato credibile”.

L’ex centrocampista bianconero ha anche sottolineato i problemi di una squadra che ha faticato ad esprimersi su buoni livelli.

“Non toglie le lacune di una squadra, la Juventus, da inizio anno poco convincente e senza identità. Però ricordiamoci che i punti conquistati in campo in questo anno assurdo, non c’entrano nulla con quello che sta succedendo al di fuori”.

Marchisio ha poi voluto sottolineare come a pagare realmente siano stati soprattutto coloro che vanno in campo (visto probabilmente che gli otto dirigenti coinvolti nel caso plusvalenze, Nedved compreso, sono stati prosciolti).

“Poi leggi sentenze che tutelano soggetti che erano fuori dal campo e invece chi era in campo ne subisce di più. Tempi e metodi completamente sbagliati!”.