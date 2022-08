Juventus, altro problema: contusione al ginocchio per Pellegrini

L'esterno bianconero non giocherà la sfida contro l'Atletico Madrid: condizioni da valutare in vista della prima giornata di campionato.

Ci siamo quasi, la nuova stagione di Serie A è alle porte. Sabato inizierà l'annata 2022/2023, con i campioni in carica del Milan subito in campo. La Juventus, tra le favorite per conquistare lo Scudetto, scenderà in campo invece nella giornata di lunedì contro il Sassuolo.

Per la sfida contro il team di Dionisi la Juventus non potrà contare su diversi elementi causa infortuni e squalifiche. Out causa cartellini rimediati nella passata stagione sia Rabiot che Kean, mentre stanno recuperando da un k.o i vari Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. Ora dubbi anche su Luca Pellegrini.

Il terzino, infatti, deve fare i conti con una contusione al ginocchio per cui non è potuto scendere in campo nella sfida amichevole contro l'Atletico Madrid, traslocata da Tel Aviv a Torino - a porte chiuse - in seguito al rischio sicurezza nel paese del Vicino Oriente.

Tra l'altro il destino di Pellegrini sul calciomercato non è ancora ben definito, ma in caso di partenza la Juventus potrebbe anche continuare senza un sostituto, ovviamente in caso di arrivo a Torino di Kostic, esterno mancino dell'Eintracht Francoforte.