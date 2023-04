Juventus-Napoli, sarà super sfida: un’occasione d’oro per tutte e due le squadre

La Juventus ospita il Napoli nel 31° turno di Serie A: una sfida dai tanti temi che mette in palio punti d’oro.

Quelle che vedono protagoniste Juventus e Napoli non sono mai partite come tutte le altre. Il passato, anche quello meno recente, racconta di una grande rivalità tra le due squadre e le due tifoserie. Una rivalità che si è fatta ancora più forte negli ultimi anni quando proprio bianconeri e partenopei si sono trovati a contendersi lo Scudetto.

Juve e Napoli si ritroveranno in campo per una sfida valida per la trentunesima giornata della Serie A 2022/2023 e lo faranno sapendo che il turno ha già regalato un risultato che ha trasformato la partita dello Stadium in un’occasione d’oro per entrambe: la sconfitta patita dalla Lazio contro il Torino.

I bianconeri, che nei giorni scorsi si sono visti restituire quei 15 punti di penalizzazione che erano stati loro sottratti lo scorso 20 gennaio nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, imponendosi supererebbero proprio la Lazio in classifica portandosi dunque al secondo posto.

I punti sin qui messi in cascina dagli uomini di Massimiliano Allegri sono 59 ed un successo vorrebbe dire +1 sui biancocelesti. Un cambio di prospettiva totale per una compagine che aveva iniziato la settimana da settima forza del torneo.

La sconfitta della Lazio fa sorridere ovviamente anche il Napoli, che ha già iniziato il ‘countdown Scudetto’ e che vincendo si avvicinerebbe ulteriormente ad un traguardo storico. I partenopei, assoluti dominatori del torneo, aspettano solo di conoscere quale sarà la data nella quale verrà festeggiato la conquista del suo terzo titolo di campione d’Italia e, con un successo a Torino, porterebbero il loro vantaggio sulla più diretta inseguitrice a ben diciassette lunghezze.

Getty

Qualunque tra le due squadre riuscirà a vincere, farà dunque suoi dei punti pesanti, ma c’è ovviamente anche di più. La Juventus è reduce da due sconfitte consecutive nel torneo ed è chiamata a vincere per riprendere rafforzare la sua posizione in quelle zone che valgono una qualificazione alla prossima Champions League, ma anche per ‘vendicare’ il pesantissimo 5-1 patito nella sfida d’andata al Maradona (era il 13 gennaio).

Il Napoli, dal canto suo, punterà anche a centrare quel risultato di prestigio che gli consenta di mettersi alle spalle l’amarezza figlia della delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan.

Quella che andrà in scena allo Stadium sarà inoltre una sfida tra la squadra che in questo campionato ha fatto meglio in assoluto in casa (la Juventus con 36 punti, uno in più del Napoli) e quella che ha fatto meglio in assoluto in trasferta (il Napoli con ben 40 punti in quindici gare).

Gli ingredienti per un match spettacolare ci sono dunque tutti, non resta che vedere cosa dirà il campo.