Juventus, Montero esalta Demiral: "E' più bravo di me"

Paolo Montero promuove la difesa della Juventus e Maurizio Sarri: "Ho un debole per lui come allenatore, ha fatto la vera gavetta".

In campo era uno dei difensori più temuti dagli attaccanti per l'estrema aggressività nei contrasti, caratteristica che lo ha accompagnato per tutta la carriera: Paolo Montero ora di mestiere fa l'allenatore della Sambenedettese, in Serie C, e in tempo di quarantena ha tempo di ricordare i bei momenti passati alla e non solo.

Intervistato da 'Tuttosport', l'uruguaiano ha elogiato l'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri, di cui sta leggendo il libro per imparare a conoscerlo meglio.

"Leggo anche di più: adesso sono preso dal libro di Allegri. Ho avuto la fortuna di conoscerlo grazie a Pessotto. Di Allegri apprezzo la semplicità. Sono d’accordo con quello che dice nel libro: le cose semplici sono le più difficili. Mi piace tanto anche l’istinto con cui cambia le gare".

L'arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri era molto difficile soltanto da immaginare fino ad alcuni mesi fa.

"No, però dopo averlo conosciuto e vedendo giocare le sue squadre ero straconvinto che sarebbe arrivato in alto. E sono felice che sia alla . Ho un debole per lui come allenatore e adoro il suo percorso, gavetta vera. Una favola stupenda. Mi piace anche la sua Juve. Normale che ci siano ancora margini di miglioramento. A volte la qualità del gioco dipende anche dalla condizione dei giocatori".

La difesa della 'Vecchia Signora' può dormire sogni tranquilli con De Ligt e Demiral.