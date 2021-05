Juventus-Milan, Castillejo ammonito e squalificato: non ci sarà

Juventus a rischio con Bonucci, De Ligt, McKennie, Ronaldo. Il Milan si salva: niente gialli per Calhanoglu, Saelemaekers, Hernandez e Dalot e Rebic.

Chiuso il discorso Scudetto, per le altre big arriva il rush finale per una possibile qualificazione in Champions League. Nella corsa al torneo europeo sarà fondamentale il prossimo weekend di campionato, con la sfida dello Stadium tra Juventus e Milan.

In vista della gara contro la Juventus, Pioli doveva fare i conti con diversi titolari diffidati e dunque a rischio per un match determinante come quello in casa bianconera, che potrebbe portare ad un quadro più chiaro riguardo gli ultimi tre posti disponibili per la Champions.

Il Milan si è presentato a San Siro per la gara contro il Benevento con una serie incredibili di giocatori a rischio squalifica: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Hernandez, Rebic, Saelemaekers. Tra questi, il croato e lo spagnolo sono partiti dalla panchina. Quest'ultimo è stato ammonito al 94'.

Castillejo ha ricevuto infatti un giallo ingenuo nel finale di gara vicino all'area del Benevento, che lo vedrà dunque assente per la sfida contro la Juventus.

Nonostante la rabbia per l'ingenuità di Castillejo, anche un sospiro di sollievo per Pioli al termine della stessa, visto e considerando gli altri titolari salvi. Prima dell'ex Villarreal l'unico ammonito della gara era stato Bennacer: il centrocampista algerino non era diffidato e dunque potrà prendere parte alla trasferta di Torino alla pari dei compagni di squadra.

Sul fronte Juventus, invece, i bianconeri dovranno stare attenti con Bonucci, De Ligt, McKennie, Ronaldo : quattro titolarissimi anche in questo caso, che in caso di ammonizione contro l'Udinese nel match di domenica saranno costretti a giocare direttamente il 36esimo turno.

Dopo il 2-0 firmato Theo Hernandez, Pioli è corso ai ripari sostituendo tutti i giocatori a rischio, per quanto possibile: nel secondo tempo contro il Benevento hanno lasciato il terreno di gioco, infatti, sia il terzino, sia Saelemaerkers che Calhanoglu.