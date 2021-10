Juventus-Milan, nervi tesi: Rebic "zittisce" i tifosi bianconeri, Bonucci non ci sta

L'attaccante rossonero dopo aver chiesto una rimessa laterale si è rivolto in maniera polemica ai tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium.

E' quasi il 70' all'Allianz Stadium, la Juventus conduce sul Milan grazie alla rete, nel primo tempo, di Alvaro Morata: Ante Rebic pressa un difensore bianconero, con la palla che finisce oltre la linea laterale del campo.

L'attaccante rossonero si gira verso l'arbitro Doveri e chiede la rimessa: il direttore di gara non è dello stesso avviso, Rebic protesta: l'Allianz Stadium rumoreggia.

E' lì che l'attaccante del Milan reagisce, portando l'indice alla bocca mimando il tentativo di "zittire" i tifosi bianconeri presenti: i giocatori della Juventus non ci stanno.

Leonardo Bonucci, in particolare, va subito a dir qualcosa a Rebic, come testimoniano le telecamere: "Zitto no, zitto no". Doveri è costretto a separare i due, pochi minuti prima del goal del pareggio dello stesso numero "12" rossonero che, esultando, ha mimato il gesto "Calma, calma". Partita intensa, insomma.