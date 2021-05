Pirlo non molla: "Non sto pensando di mettermi da parte"

La Juventus fallisce il big match per la Champions League contro il Milan, perdendo 0-3 in casa all'Allianz Stadium e scivolando al quinto posto.

Andrea Pirlo ha commentato il match ai microfoni di 'Sky Sport', tra preparazione della gara, situazione tra presente e futuro in panchina e difficoltà nella gestione del gruppo a livello tattico.

Il tecnico ha poi riflettuto sulla rosa a sua disposizione, affermando di essersi dovuto adattare a determinate situazioni, come ad esempio la serie di infortuni che ha limitato la squadra nel 2021.

"Pensavo di avere una squadra diversa a disposizione, ho cercato di lavorare su certi principi. Poi ho dovuto adattarmi a cose che sono successe, con questi ora dovremmo uscire a questo periodo. Il gruppo non è resistente al cambiamento, ma fare certe cose con questi giocatori è molto difficile. Se non sono riuscito a fare il meglio da loro è colpa mia, mi prendo le responsabilità. La squadra è composta da grandi giocatori.

Abbiam parlato tanto delle reazioni, sono successe tante cose. L'orgoglio non deve mai mancare per onorare la maglia fino alla fine. La società mi è stata vicina, sono successe delle cose fuori dal campo ma non hanno intaccato lo spogliatoio. Se non abbiamo ottenuto risultati è solo colpa nostra, in particolare mia che sono il capo di questa squadra".