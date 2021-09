Allegri deluso: "Sono arrabbiato, non esiste subire goal in quel momento"

L'allenatore bianconero al termine della sfida pareggiata contro il Milan: "Bisogna essere tosti, sui cambi ho sbagliato io".

Un punto per la Juventus dopo una gara disputata quasi sempre in vantaggio, prima del pareggio finale di Ante Rebic: in casa bianconera, ora a otto punti dalla vetta, c'è sicuramente qualcosa da rivedere. Dopo il tris contro il Malmo, altra mancata vittoria, seppur contro una big come il Milan.

Ne è consapevole anche Massimiliano Allegri, che al termine dell'incontro dell'Allianz Stadium ha analizzato la situazione della Juventus. I bianconeri non sono riusciti a recuperare punti alle prime della classe e in caso di successo del Napoli potrebbe scivolare a -10 dalla capolista.

Questioni di cui Allegri ha parlato a DAZN:

"Sono abbastanza arrabbiato. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo abbiamo rischiato di perderla. Fino all'1-1 eravamo in pieno controllo".

Allegri non è certo soddisfatto:

"Purtroppo abbiamo perso l'attenzione e la determinazione come nell'occasione del loro goal. Non esiste che in quei momenti ci segnino, è impossibile. Bisogna apprendere velocemente che ci sono queste partite come queste in cui bisogna essere tosti e cattivi. Ma non cambia nulla riguardo la nostra forza".

Il tecnico della Juventus fa mea culpa:

"Dovevo mettere gente più difensiva, ho sbagliato io sui cambi. La vittoria era più importante per il Milan, con il pareggio rimane inalterata la distanza e avremo la possibilità di recuperare. Vincere la partite è un discorso, ma qua si gioca per vincere il campionato. Le gare si vincono con le buone o con le cattive, dobbiamo capirlo".

Il post partita di Allegri è tutto sulla stessa linea: