Juventus-Milan 1-0: Dybala entra e decide, bianconeri di nuovo in vetta

Cristiano Ronaldo fuori, Dyabal dentro: l'argentino decide la gara contro il Milan riportando la sua squadra in testa alla Serie A.

La supera di misura il , soffrendo le pene dell’inferno. Merito di un Diavolo accorto e propositivo che, tuttavia, torna a casa con il grosso rammarico di non aver sfruttato le tante occasioni create. Ci pensa Dybala che, subentrato al posto di uno spento Ronaldo, scherza la difesa rossonera e consente a Madama di vivere una pausa tranquilla. Ovvero: ancora da capolista.

Sarri recupera Ronaldo e De Ligt, affidando nel 4-3-1-2 di serata un’altra chance a Bernardeschi. Pioli conferma il 4-3-3 delle ultime uscite, preferendo Conti a Calabria. In avanti Suso, Calhanoglu e Piatek.

La prima occasione della partita capita sul destro di Higuain, disinnescato dal piedone di Donnarumma. La risposta degli ospiti non si fa attendere, con un colpo di testa di Piatek – da buona posizione – a lato. Pochi minuti dopo, è Szczesny a superarsi su un’incornata a pallonetto di Paquetà.

Con una giocata individuale, invece, è Bernardeschi a spaventare l’estremo difensore rossonero. Ronaldo si fa vedere per la prima volta da Donnarumma al 43’ e, di questi tempi, è una notizia. Szczesny ancora attento, prima su Theo Hernandez e poi su Piatek.

Nella ripresa, Matuidi a giro sfiora il palo lontano. Poi, la notizia delle notizie: seconda sostituzione di fila per Ronaldo, che al 55’ scuro in volto decide di andare direttamente negli spogliatoi. La partita, seppur in tono confusionario, vive di occasioni da una parte e dall’altra.

Una di queste, post fraseggio tutto albiceleste, sfocia nel vantaggio juventino: Higuain serve il subentrato Dybala, che si libera al limite di Romagnoli e con un rasoterra preciso infila Donnarumma. Una Joya da tre punti. Una mossa coraggiosa azzeccata, e non poco, da Sarri.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 1-0

MARCATORI: 77’ Dybala

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 7.5; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6; Bentancur 5.5, Pjanic 6, Matuidi 5.5 (70’ Rabiot 6); Bernardeschi 5 (61’ Douglas Costa 6.5); Ronaldo 4.5 (55’ Dybala 7.5), Higuain 7. Allenatore: Sarri

MILAN (4-3-3) Donnarumma 6.5; Conti 6.5, Duarte 5.5, Romagnoli 5, Hernandez 6; Paquetà 6 (85’ Rebic s.v.), Bennacer 6.5, Krunic 6 (61’ Bonaventura 5.5); Suso 5.5, Piatek 5 (66’ Leao 5.5), Calhanoglu 6.5. Allenatore: Pioli

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Krunic, Bennacer, Hernandez, Calhanoglu, Suso (M), Cuadrado (J)

Espulsi: -