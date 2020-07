Roma fermata a Napoli: Juventus matematicamente in Champions League

La Juventus taglia il primo traguardo centrando la qualificazione in Champions League, decisivo il risultato di Napoli-Roma.

Week-end perfetto per la che allunga su e , rispettivamente sconfitte da e , ma soprattutto centra il primo traguardo.

I bianconeri infatti, grazie alla sconfitta della a , sono matematicamente qualificati alla prossima edizione della per la nona stagione consecutiva.

L'articolo prosegue qui sotto

Il margine della Juventus sul quinto posto, occupato dai giallorossi, è di 27 punti quando al termine del campionato mancano solo 8 giornate.

Altre squadre

La squadra di Sarri, insomma, è ormai irraggiungibile per la Roma così come per le altre squadre dal quarto posto in giù.

Il tutto in attesa di capire se il margine su Lazio e Inter basterà per centrare il vero obiettivo stagionale: ovvero il nono Scudetto consecutivo, il primo dell'era Sarri in bianconero.