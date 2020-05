Juventus, il countdown è partito: martedì Cristiano Ronaldo in campo

Cristiano Ronaldo si appresta a tornare alla Continassa. Il fuoriclasse della Juventus ha quasi terminato il periodo di isolamento.

L’attesa è ormai quasi finita, si avvicina a grandi passi il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese sta rispettando gli ultimi giorni di isolamento e da martedì potrà allenarsi di nuovo alla Continassa.

Come ricordato da ‘Tuttosport’, CR7 è rientrato dal lunedì 4 maggio e quindi il countdown per la conclusione delle due settimane di quarantena forzata è già ufficialmente partito. La quindi, si appresta a ritrovare il suo campionissimo, ma anche tutti gli stranieri che, nel corso del periodo di stop imposto dal Coronavirus, hanno deciso di tornare nei rispettivi Paesi.

Dopo Cristiano Ronaldo, toccherà quindi a De Ligt e Szczesny, poi Khedira e Matuidi e venerdì a Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Gli ultimi a tornare rivedersi a Vinovo saranno ovviamente Rabiot e Gonzalo Higuain, che sono rientrati in rispettivamente giovedì e venerdì scorso.

Intanto, in attesa che siano apportate le modifiche sul protocollo per la sicurezza, i giocatori bianconeri dovrebbero continuare con sedute di lavoro individuali. Il tutto dopo una domenica di riposo che servirà anche a capire come sarà pensata la partenza degli allenamenti di gruppo.

Da questo punto di vista, anche la vuole aspettare che ci sia prima totale chiarezza, ma comunque si farà trovare pronta per dare il sospirato via libera in qualsiasi momento.