Asse Juventus-Manchester: tra Allegri, Mandzukic e Can potrebbero arrivare 60 milioni

Secondo 'Tuttosport', la Juventus potrebbe incassare 60 milioni dalle cessioni di Mandzukic, Emre Can ed il risparmio dell'ingaggio di Allegri.

Come vi stiamo raccontando in questi giorni, quello del per Massimiliano Allegri è un vero e proprio interesse, che nei prossimi giorni o settimane, soprattutto se Solskjaer non dovesse riuscire a risollevare la squadra in modo rapido, potrebbe concretizzarsi in un accordo per la successione in panchina.

Oggi 'Tuttosport' spiega in che modo la stia sperando in questi giorni per un accordo proprio tra Allegri ed il Manchester United. Il motivo è molto semplice da individuare. L'addio tra il tecnico toscano ed il club bianconero ha lasciato infatti in eredità alle casse societarie un'ultima stagione di contratto con il tecnico da 7,5 milioni di stipendio.

Cifra che con gli emolumenti previsti per il resto del suo staff, è destinata a pesare sul bilancio per 16 milioni di euro circa. L'eventuale accordo di Allegri con il Manchester United, o con qulasiasi altra squadra, farebbe risparmiare alla Vecchia Signora circa 10 milioni di euro.

Ma in tutto questo c'è una situazione collegata, quella legata a Mario Mandzukic. L'attaccante croato sta aspettando proprio il Manchester United ed il mese di gennaio per trasferirsi in Premier League. E, se Allegri dovesse trovarsi sulla panchina dei Red Devils, sarebbe un incentivo ulteriore per il croato.

Doppio favore, quindi, per la Juventus, che andrebbe a risparmiare altri 10 milioni (Mandzukic ha ancora quasi due anni di contratto) dall'ingaggio dell'attaccante. Nella giornata di ieri Allegri, guarda caso, ha speso parole al miele per il 'suo' Mario Mandzukic.

In più, per finire, c'è un altro giocatore in uscita dalla Juventus, per cui Massimiliano Allegri stravedeva. Stiamo parlando di Emre Can, che in Premier League aveva trovato il suo habitat naturale. Con la cessione del tedesco, i milioni incassati dalla Vecchia Signora sarebbe così 60, circa.

Alla diirgenza della Juventus non resta che sperare in un approdo rapido di Allegri al Manchester United: le trattative con i giocatori sarebbero un domino da far scattare solo in un secondo momento.