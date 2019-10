Allegri al Manchester United? Evra potrebbe entrare nel suo staff

Come vi abbiamo raccontato ieri, dall' arriva forte la voce di un Massimiliano Allegri vicino alla panchina del . L'ex allenatore della potrebbe ritrovare anche Mario Mandzukic (cercato dai Red Devils già dall'estate), ma non solo...

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', infatti, Massimiliano Allegri potrebbe portare con sé, come componente dello staff, Patrice Evra. Il francese è stato allenato dal tecnico toscano per due anni alla Juventus, vincendo anche due Scudetti.

So great to watch a match with you guys. I love the knowledge we share together and the advice and I know the future is bright for all of us. #ILoveThisGame #Positive4Evra #allegri #baldini pic.twitter.com/0BXCuQcFJj