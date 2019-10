Mandzukic potrebbe ritrovare Allegri: insieme al Manchester United?

Mandzukic è un obiettivo del Manchester United: lì potrebbe ritrovare Allegri, uno dei tecnici che ha saputo valorizzarlo al massimo.

La loro 'storia' era finita lo scorso maggio con la separazione dalla del tecnico: ma Massimiliano Allegri e Mario Mandzukic potrebbero presto tornare a lavorare insieme per riformare quel binomio vincente ammirato a .

Il croato è nella lista dei partenti di 'Madama': dopo essere stato ad un passo dal passaggio in all'Al-Rayyan si è fatta sempre più consistente la pista che porta al (sarebbe stato raggiunto un accordo tra le parti), già corteggiatore della punta in estate.

Ed è proprio su quella panchina ora occupata da Ole Gunnar Solskjaer che potrebbe sedersi Allegri, come riportato da 'Il Corriere della Sera': i risultati finora non sorridono al norvegese, dodicesimo in Premier League dopo otto turni con soli nove punti, due lunghezze sopra la zona retrocessione.

Se il periodo negativo dovesse prolungarsi ad oltranza non sarebbe impossibile pensare a un cambio di rotta da parte dei vertici dirigenziali dei 'Red Devils', pronti nel caso a puntare sul livornese che si sta godendo il meritato riposo dopo cinque anni intensi di Juventus (con cui è ancora sotto contratto fino al 2020).

Con Allegri, Mandzukic ha saputo offrire il meglio di sé: non solo goal decisivi ma anche un grande attaccamento alla maglia che lo ha portato spesso e volentieri a sacrificarsi in zone non consone al suo ruolo in campo. E magari potrà ripetersi in , in tandem con uno dei condottieri che più di altri è riuscito a valorizzarlo sotto ogni aspetto.