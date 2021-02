Juventus, la lista UEFA: nessun nuovo ingresso

Ad eccezione di Portanova, ceduto al Genoa, la lista presentata per la Champions è la stessa della prima parte di stagione.

Nessun nuovo inserimento, un solo giocatore eliminato dalla prima versione. La lista UEFA della Juventus è praticamente identica a quella mostrata a fine 2020, con l'eccezione di Portanova, ceduto al Genoa durante il calciomercato invernale appena conclusosi.

Per il resto, la cessione di Khedira, così come quella di Wesley, non ha cambiato le carte in tavola: entrambi non erano presenti nella lista consegnata all'UEFA per la fase a gironi di Champions League. Sia il tedesco che il brasiliano sono stati ceduti nella giornata di lunedì 1 febbraio, il primo all'Hertha e il secondo al Sion.

Rispetto alla fase a gironi, la Juventus potrà contare su un Alex Sandro al meglio dopo l'infortunio patito, che dovrebbe limitare le presenze europee di Frabotta, comunque in campo in una sola occasione in campo europeo, vista la duttilità di Cuadrado.

I tre portieri saranno ancora una volta Szczeny, Buffon e Pinsoglio: nessun giovane giocatore dell'Under 23, inserito nelle ultime gare, è stato incluso. Niente da fare dunque per Dragusin, Vrioni, Di Pardo, Da Graca, Fagioli e Rafia, quest'ultimo decisivo in Coppa Italia contro il Genoa. Rimarranno nella Lista B.

Per la Juventus la Champions riprenderà il prossimo 17 febbraio, con l'andata degli ottavi di finale contro il Porto. Dopo la gara in terra lusitana, sarà la volta del ritorno allo Stadium il 9 marzo. Nella passata stagione europea bianconeri fuori nella stessa fase, contro il Lione: evento che ha causato l'esonero di Sarri.

La lista UEFA della Juventus:

1 Szczesny, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Arthur, 7 Cristiano Ronaldo, 8 Ramsey, 9 Morata, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 McKennie, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 38 Frabotta, 39 Portanova, 44 Kulusevski, 77 Buffon.