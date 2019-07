Juventus, Leonardo apre al ritorno di Matuidi: "Lo adoro, è stato fondamentale per il PSG"

Leonardo smentisce di aver cercato di trattenere Rabiot al PSG e su Koulibaly frena: "E' molto costoso, al momento non esiste un progetto su di lui".

Lo scenario è di quelli clamorosi: l'arrivo di Adrien Rabiot alla potrebbe spalancare di nuove le porte del a Blaise Matuidi.

L'esperto centrocampista, titolarissimo negli ultimi due anni con Allegri, d'altronde non sembra più intoccabile in bianconero mentre a Parigi è tornato Leonardo che intervistato da 'Le Parisien' non esclude il ritorno di Mautidi in .

"Lo adoro. Ho molta stima e grande rispetto per lui. E' sempre stato fondamentale per il PSG ma oggi nel PSG ci sono già altri giocatori e continueremo a giocare in undici...".

Mautidi, classe 1987, come detto ha giocato a Parigi per anni dal 2011 al 2017 prima di trasferirsi alla Juventus e diventare un pilastro anche in bianconero.

Nella stessa intervista, in cui Leonardo apre all'addio di Neymar al PSG e chiude definitivamente le porte a De Ligt, c'è anche una secca smentita sul possibile acquisto di Koulibaly. Colpa del prezzo.

"E' molto costoso....Non esiste un progetto del genere in questo momento ma non voglio parlare dei casi singoli".

Infine Leonardo nega di aver cercato di trattenere Rabiot a Parigi prima che firmasse con la Juventus.