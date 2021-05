Juventus, Kulusevski sincero: "È stato frustrante, avevamo grandi aspettative"

Dejan Kulusevski commenta la stagione appena finita: "Avevamo grandi aspettative ma a volte le cose vanno diversamente".

Dejan Kulusevski è stato uno degli uomini più in forma della Juventus in questo finale di stagione: decisivo sia nella vittoria in Coppa Italia, sia nel raggiungimento della prossima Champions League con la vittoria contro il Bologna.

"È arrivata la fine di una lunga e dura stagione. È stato frustrante per noi e per i nostri tifosi. Lo sappiamo. Avevamo grandi aspettative ma a volte le cose vanno diversamente. Se questa stagione avesse una citazione, direi che sarebbe "La misura ultima di un uomo non è dove si trova nei momenti di comfort e convenienza, ma dove si trova nei momenti di sfida e controversia".

Il calciatore svedese ha voluto affidare ad Instagram questo messaggio, per commentare il finale di annata. Frustrazione sì, ma anche una convinzione: non mollare mai per raggiungere gli obiettivi.