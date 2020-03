Juventus-Inter 2-0: Derby d'Italia ai bianconeri nel deserto dello Stadium

Le reti di Ramsey e Dybala nella seconda frazione permettono alla Juventus di battere l'Inter e tornare in testa alla classifica.

Il derby d’ ai tempi del coronavirus se l’aggiudica la . Una partita atipica, con gli spalti vuoti, e una serie di restrizioni a sottolineare come il Belpaese si ritrovi nel bel mezzo di una tempesta.

I bianconeri, che non scendevano in campo dalla sconfitta di , non cambiano sistema di gioco: 4-3-3. De Ligt preferito a Chiellini in difesa, Bentancur in cabina di regia, tridente offensivo formato da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. Due esclusioni eccellenti: Pjanic e Dybala.

L', sul terreno di gioco l’ultima volta con il , risponde con il solito 3-5-2. Bastoni nel pacchetto arretrato, Vecino nella linea metodista e, ovviamente, in avanti il tandem Lukaku-Lautaro. Eriksen, inizialmente, in panchina.

La prima conclusione della partita se l’aggiudica Vecino, che di destro senza pensarci la spedisce alta sopra la traversa. La risponde, dagli sviluppi di un corner, con la testa di De Ligt a trovare pronto Handanovic. La sfida vive di folate: Ronaldo, Matuidi a trovare un super avversario tra i pali. Candreva, Vecino e De Vrij a farsi vedere timidamente dalle parti di Szczesny. Tecnica al potere, con trame qualitativamente eccelse proposte da entrambe le squadre. Il tutto, sfoggiando un ritmo sostenuto.

Nella ripresa, è Ramsey a sbloccare l’incontro: dopo una bella incursione in area di rigore dalla sinistra di Matuidi, la palla arriva rasoterra al centro per Ronaldo, che la stoppa e l’appoggia a Ramsey. Bingo. Goal. L’Inter, da questo momento in poi, sparisce dal campo. Musica per le orecchie del subentrato Dybala che, dal nulla, s’inventa una rete di rara bellezza: controllo orientato, vie centrali ed esterno sinistro a infilarla là dove Handanovic non può proprio arrivare. È gestione bianconera, è successo. Come accaduto all’andata, Sarri la incarta a Conte.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 2-0

MARCATORI: 55’ Ramsey, 67’ Dybala

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Cuadrado 6.5, De Ligt 7, Bonucci 7, Alex Sandro 6.5 (77’ De Sciglio 5.5); Ramsey 7.5, Bentancur 7, Matuidi 7; Douglas Costa 6 (59’ Dybala 7.5), Higuain 6.5 (80’ Bernardeschi s.v.), Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2) Handanovic 6.5; Skriniar 5, De Vrij, Bastoni 6; Candreva 5.5 (74’ Gagliardini 5.5), Vecino 5.5, Brozovic 6, Barella 6 (59’ Eriksen 5), Young 5; Lautaro 5, Lukaku 4.5 (77’ Sanchez s.v.). Allenatore: Conte

Arbitro: Guida

Ammoniti: Skriniar, Vecino, Brozovic (I), Ronaldo (J)

Espulsi: Padelli (dalla panchina)