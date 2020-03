Non solo la Juventus: anche l'Inter verso il taglio degli stipendi

L'Inter è pronta a seguire l'esempio della Juventus: Conte e i giocatori sarebbero d'accordo a rinunciare a parte degli stipendi.

L'impossibilità di scendere in campo e di aumentare i ricavi sta inducendo diversi club a prendere un provvedimento prevedibile: in Italia la prima a optare per il taglio degli stipendi è stata la Juventus e a breve sarà seguita da un'altra società.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', anche l' sta prendendo in seria considerazione l'idea di ridurre gli ingaggi dei tesserati per far fronte a questa situazione d'emergenza che rischia di compromettere in maniera importante l'economia di un club.

Sia Antonio Conte che i componenti dello staff tecnico e i giocatori sarebbero d'accordo ad accettare questo taglio che consentirebbe all'Inter di risparmiare diversi milioni, in un periodo in cui i ricavi sono inevitabilmente al ribasso.

Un gesto che farebbe onore ad Handanovic e compagni, uniti da un unico intento per la salvaguardia del bene dell'Inter che, mai come ora, ha bisogno di scelte concrete per superare nel migliore dei modi questa dura fase di stallo.