Juventus al completo verso l'Inter: recuperato anche Chiellini

Giorgio Chiellini si è messo alle spalle l’affaticamento muscolare con il quale ha fatto i conti in settimana e sarà a disposizione per Juve-Inter.

Messi, almeno per il momento, alle spalle tutti i problemi legati all’emergenza Coronavirus, il calcio italiano prova a ripartire e lo fa proponendo subito una sfida dal valore specifico elevatissimo: -.

Le due compagini si affronteranno domenica sera allo Stadium in un match che metterà in palio punti importantissimi per la corsa Scudetto e, per l’occasione, Maurizio Sarri potrà contare su praticamente tutta la rosa a disposizione, ad eccezione del solo Demiral che rientrerà solo nella prossima stagione.

Negli ultimi giorni si è infatti parlato di un Giorgio Chiellini in dubbio per il Derby d’ a causa di un affaticamento musicale che l’ha costretto ad allenarsi a parte, ma l’allarme è totalmente rientrato.

Il capitano bianconero infatti, è tornato in gruppo, così come confermato dalla Juventus attraverso il proprio sito ufficiale.

“Domenica, 8 marzo, si riparte da Juventus–Inter, con fischio d'inizio alle 20:45 e i ragazzi di Mister Sarri, a due giorni dalla gara, continuano a lavorare per preparare al meglio la sfida. I bianconeri, alla Continassa, dopo il riscaldamento, hanno lavorato con il pallone: “torello”, prima, e infine un focus sulla tattica. Giorgio Chiellini è rientrato con il gruppo”.

Chiellini, che è da poche settimane tornato in campo dopo la rottura del crociato che l’ha costretto ad un lungo stop, dovrebbe comunque partire dalla panchina, visto che i favoriti per le due maglie da titolare al centro della retroguardia bianconera sono Bonucci e De Ligt.