La Juventus riparte dall’Inter: in dubbio la presenza di Chiellini

Giorgio Chiellini è stato alle prese con un affaticamento negli ultimi giorni. Dovrebbe recuperare per l’Inter, ma è in dubbio la presenza dal 1’.

Il calcio italiano riparte e lo fa proponendo una sfida attesissima che metterà in palio punti pesantissimi per la corsa che porta allo Scudetto: -.

Per l’occasione, per la prima volta dopo diversi mesi, Maurizio Sarri avrà quasi tutta la rosa a disposizione (l’unica eccezione è ovviamente rappresentata da Demiral la cui stagione è già finita), ma ci sono comunque alcuni dubbi con i quali sarà chiamato a fare i conti.

Uno di questi riguarda Giorgio Chiellini. Il capitano, che è da poco rientrato dopo il lungo stop che gli è stato imposto dalla rottura del crociato, negli ultimi giorni è stato alle prese con un affaticamento muscolare.

Non si tratta di un problema serio, ma piuttosto di un qualcosa di consueto per chi torna in campo dopo un’assenza di diversi mesi. Le sue condizioni non destano quindi preoccupazioni, ma andranno comunque valutate con attenzione nei prossimi giorni.

Negli ultimi allenamenti, il capitano bianconero ha svolto un lavoro personalizzato di fatto già programmato da tempo e quindi sarà da capire se Sarri deciderà comunque di schierarlo la 1’ per una sfida così importante (al momento De Ligt sembra favorito per una maglia da titolare).

La sensazione è quella che Chiellini avrebbe certamente saltato la sfida di Coppa con il nel caso in cui non fosse stato deciso il rinvio, ma che potrà farcela per l’Inter.