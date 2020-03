Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Douglas Costa e Bastoni titolari, fuori Dybala

Nella Juventus ci sono Douglas Costa e Higuain insieme a Cristiano Ronaldo in attacco, Inter con Vecino e Barella a centrocampo. Lautaro c'è.

Le formazioni ufficiali di - :

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martínez.

In uno Stadium deserto, si gioca Juventus-Inter. Il Derby d' al tempo del coronavirus, una questione che tra emergenza e polemiche sta mettendo in grossa difficoltà il paese. Bianconeri e nerazzurri chiudono la strana domenica calcistica: in palio un pezzo di lotta Scudetto.

Nella Juventus non c'è Pjanic, che partirà dalla panchina: al suo posto insieme a Matuidi e Bentancur ci sarà Ramsey. In attacco Douglas Costa e Cristiano Ronaldo esterni, con Higuain centravanti: fuori Dybala. Davanti a Szczesny spazio per Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro.

Nell'Inter c'è nuovamente Handanovic in porta, difeso da Bastoni, Skriniar e De Vrij. Candreva e Young sono gli esterni del 3-5-2 di Conte, mentre Vecino, Brozovic e Barella gli interni. Come sempre in attacco troveranno spazio Lukaku e Lautaro Martinez.