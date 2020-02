Juventus-Inter a Guida, l'arbitro che fece infuriare Conte e Marotta

Nel 2013 l'arbitro Guida fece infuriare Conte e Marotta, tecnico e dirigente della Juventus a quei tempi. Domenica lo incontreranno da nerazzurri.

-, big match in programma per domenica sera, sarà diretto dall'arbitro Marco Guida, come designazione odirerna dell'AIA. Non è un nome qualsiasi per la Vecchia Signora, che con il direttore di gara di Torre Annunziata ha avuto due scontri nel passato, né per Antonio Conte e Giuseppe Marotta (oggi all'Inter).

Ma ricostruiamo i due episodi controversi che hanno visto come protagonista l'arbitro Guida nel passato della Juventus. Gennaio 2013, la squadra bianconera è in lotta con il per la vittoria dello Scudetto e si gioca Juventus-.

La partita finirà 1-1 con le reti di Borriello e Quagliarella. A fine partita Antonio Conte (allenatore della Juventus) e Giuseppe Marotta (amministratore delegato) si scagliano senza mezzi termini contro l'arbitro Marco Guida. La rabbia bianconera deriva soprattutto da un rigore non concesso per un fallo di mano di Granqvist. Prima tocca a Conte, a caldo.

"È una vergogna. Adesso basta col fair-play, tutti hanno visto che c'erano tre rigori per noi. Il mano di Granqvist, il fallo su Pogba e quell'altro su Vucinic. Senza contare i soli 3' di recupero. Ma quello che non accetto è un arbitro che mi dice che non se l'è sentita di dare il rigore. Tutti hanno visto cosa è successo, pure un cieco avrebbe visto. Il rigore è sacrosanto e posso accettare un errore, ma non ciò che mi ha detto Guida".

Dopo la furia di Conte, sempre a 'Sky Sport', parlò Giuseppe Marotta, che si concentrò sulla provenienza territoriale dell'arbitro Guida.

"Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94' un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà... Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus. Non grido vergogna perchè l'ha già fatto Conte".

Quattro anni dopo, Guida incrocia ancora la Juventus, stavolta a Bergamo contro l' . La partita finirà 2-2 ma anche in questo caso la Vecchia Signora recrimina un calcio di rigore non dato. Ma in quel caso, come riportò 'Tuttosport', fu proprio Marco Guida ad ammettere l'errore e a scusarsi con la Juventus: "Ho sbagliato, era calcio di rigore".

Al netto di questi due episodi, il bilancio di Marco Guida è questo: 21 volte ha arbitrato l'Inter (12V 5P 4S); 18 volte ha arbitrato la Juventus (13V 4P 1S). Tre i rigori concessi ai nerazzurri in totale, mentre sei quelli concessi ai bianconeri (più di qualsiasi altra squadra).

Domenica sera l'arbitro di Torre Annunziata troverà ancora Conte e Marotta, ma sulla sponda nerazzurra. Tra l'altro quest'anno Guida non ha ancora arbitrato nemmeno una volta l'Inter.