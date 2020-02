Juventus, infortunio Douglas Costa: lesione di basso grado, stop di 20 giorni

Douglas Costa ha riportato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale. Quasi certa la sua assenza a Lione, può rientrare con l'Inter.

La ha emesso un comunicato sulle condizioni di Douglas Costa, uscito per infortunio nella ripresa della gara persa a . Altro giro, ennesimo stop. All'insegna della massima inaffidabilità atletica.

"Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni".

L'ex , dunque, salterà sicuramente gli impegni contro , e . E, inoltre, difficilmente riuscirà a recuperare per l'andata degli ottavi di , con Madama impegnata - il 26 brasiliano - in trasferta a .

Una tegola da non sottovalutare per Maurizio Sarri, chiamato ora a prendere una decisione definitiva: puntare sul 4-3-3 provando a riportare Bernardeschi nel suo ruolo originario, e all'occorrenza anche Cuadrado, oppure tornare all'ibrido 4-3-1-2? Insomma, interrogativo complicato.

Nel breve e lungo termine, inoltre, bisognerà capire se Douglas Costa sarà in grado di farcela per la sfida delle sfide contro l' . Il derby d' , in programma in 1 marzo, potrebbe dire molto se non tutto sull'esito dello scudetto corrente. permettendo, s'intende.