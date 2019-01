Juventus, infortunio Bonucci: quando torna e tempi di recupero

Nuovo infortunio in casa Juventus, Bonucci k.o nella sfida contro la Lazio: i bianconeri sperano possa tornare il prima possibile.

Dopo Khedira, Mandzukic e Cancelo, un altro titolare della Juventus finisce ai box. Allegri infatti ha dovuto sostituire anticipatamente Leonardo Bonucci nel match contro la Lazio e sarà impossibilitato a mandarlo in campo per le prossime gare di febbraio. Rugani al suo posto, ma quando tornerà il titolarissimo bianconero?

INFORTUNIO BONUCCI

Nella gara contro la Lazio Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Un problema non da poco, ma comunque decisamente non grave rispetto a quando ipotizzato in campo.

QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO BONUCCI

Bonucci dovrebbe recuperare per metà-fine febbraio. La fondamentale gara di Champions League contro l'Atletico Madrid è ovviamente il grande dubbio della Juventus e di Bonucci. Il ritorno non è in pericolo, ma l'andata del 20 febbraio sicuramente sì.

QUALI GARE SALTA BONUCCI?

Bonucci non sarà sicuramente a disposizione della Juventus per la gara contro l'Atalanta in Coppa Italia, nonchè per le sfide di Serie A contro Parma, Sassuolo e Frosinone. Allegri si affiderà a Rugani, Barzagli e a meno di colpi di scena del nuovo arrivato Caceres. Benatia invece saluterà presto i bianconeri.

Arriviamo così all'Atletico Madrid. Se Bonucci dovesse migliorare prima del previsto potrà scendere in campo contro la squadra spagnola, altrimenti si rivedrà per una delle due gare di campionato contro Bologna o Napoli, primo impegno di marzo.