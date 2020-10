Juventus, i convocati per la Dynamo Kiev: c'è Ramsey, out Alex Sandro

I bianconeri a Kiev senza Ronaldo, McKennie, De Ligt e Alex Sandro. C'è il gallese, che aveva saltato la trasferta di Crotone.

La si prepara alla trasferta di Kiev. I bianconeri sono partiti nel primo pomeriggio alla volta dell' , dove sfideranno la Dynamo nella sfida di .

Tramite i canali ufficali, il club ha diffuso l'elenco dei convocati di Andrea Pirlo, nel quale figura anche Aaron Ramsey, assente nella trasferta di .

Assenti per infortunio Alex Sandro e De Ligt, ancora in fase di recupero, mentre McKennie e Cristiano Ronaldo sono risultati positivi al Coronavirus e non saranno del match.

C'è anche Dybala, che a Crotone è stato in panchina per novanta minuti e si prepara all'esordio stagionale in Champions League.