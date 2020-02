Dall'Inghilterra oltre i sogni: la Juventus di Guardiola con Messi, Sané e Ronaldo

In Inghilterra il nome di Guardiola è sempre caldissimo in chiave Juventus e c'è chi va oltre, ipotizzando un undici bianconero da sogno con Pep.

La realtà è che la di Maurizio Sarri, pur in mezzo alle critiche con cui è condannato a convivere chiunque sieda sulla panchina bianconera, è prima in campionato, in semifinale di Coppa e negli ottavi di . Poi ci sono i sogni, cui abbandonarsi anche se si è in corsa per tutti i traguardi e forse il meglio deve ancora venire già in questa stagione.

Il sogno per definizione ha un nome e un cognome da mesi, quel Pep Guardiola che nelle ultime ore in è tornato caldissimo per la panchina della Juventus della prossima stagione, di pari passo alle voci su un addio prematuro al rispetto alla scadenza del contratto fissata nell'estate 2021, voci peraltro alimentate dallo stesso tecnico.

Che tra la Juventus - segnatamente Andrea Agnelli - e il tecnico catalano ci sia un'attrazione fatale che sembra destinata prima o poi a tramutarsi in qualcosa di più non è certamente un segreto, ma Oltremanica già vanno oltre e ipotizzano un possibile undici titolare della Juventus di Guardiola.

Pep Guardiola's Juventus XI is arguably the greatest team of all time https://t.co/Mu6Jaw2adH pic.twitter.com/SJUkiUHrMx — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 11, 2020

Non molti acquisti pesanti a dire il vero - nella formazione messa in campo dal 'Sun' - giusto un paio in attacco, ma di qualità, per usare un eufemismo: Leo Messi e Leroy Sané, quest'ultimo vicino al rientro dopo l'operazione al ginocchio. Entrambi con ampia conoscenza del sistema di gioco di Guardiola, entrambi al centro di voci sul proprio futuro rispettivamente con e City.

E poi - a completare un calciomercato che sarebbe ridotto al minimo ma funzionale allo scopo - arriverebbe anche Thomas Meunier a parametro zero per la corsia destra della difesa. La formazione che ne uscirebbe sarebbe - secondo il 'Sun' - "senza dubbio la più grande squadra di tutti i tempi" e guardando il reparto offensivo la candidatura sembra solida: Sané, Dybala e Messi piazzati dietro Cristiano Ronaldo.

Già, perchè lo scenario avrebbe come diretta conseguenza la clamorosa reunion tra i due più grandi giocatori dell'ultimo decennio nonchè dominatori di Palloni d'Oro a pacchi, Messi e Ronaldo. Il 4-2-3-1 bianconero sarebbe completato dalla coppia Pjanic-Bentancur in mediana e dalla difesa a 4 con Meunier, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, davanrti a Szczesny fresco di rinnovo.

Alla fine si tratterebbe solo di un cambio in panchina e tre sul campo, ma la squadra che ne uscirebbe sarebbe - appunto - da sogno.