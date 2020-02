Dall'Inghilterra: la Juventus non ha dimenticato Guardiola, Agnelli pronto all'assalto

Guardiola resta il desiderio di Agnelli per la panchina della Juventus: secondo 'The Sun' verrà fatto un tentativo per convincere lo spagnolo.

L'incontro tra Andrea Agnelli e Maurizio Sarri è servito per ribadire la vicinanza del club alla squadra e allo stesso allenatore in un momento complicato, culminato con la sconfitta di : nel calderone però bolle qualcos'altro in ottica futura, quando potrebbero essere prese decisioni importanti per la panchina della .

Non è un mistero che il presidente bianconero sia attratto dalla figura carismatica di Pep Guardiola, considerato l'anello mancante verso la conquista della che sfugge dal lontano 1996: già in estate ci fu più di qualche suggestione in merito, poi sfociata in un nulla di fatto che convinse Agnelli a puntare sull'attuale allenatore toscano.

Secondo quanto riportato da 'The Sun', la pista che porta a Guardiola non è mai definitivamente tramontata: il tabloid inglese parla addirittura di un Agnelli disposto a lasciare che lo spagnolo discuta lui stesso i termini del contratto che lo legherebbe alla 'Vecchia Signora', di sicuro non inferiore ai 17,75 milioni annui attualmente percepiti al .

Ad alimentare il sogno juventino sono anche queste parole che 'The Sun' attribuisce ad una fonte vicina alla Juventus.

"Andrea (Agnelli, ndr) non ha mai nascosto il suo interesse per Guardiola e pensa che vorrà venire in quando si concluderà il suo ciclo in . La domanda è se è questo il momento adatto, ma farà di tutto per rendere ciò possibile".

Per ora Guardiola ha in mente solo di chiudere la stagione nel migliore dei modi: sfumata ormai la Premier League dove il sta dominando, ai 'Citizens' restano la , la (dove affronteranno l' in finale) e la Champions League, un'ossessione da trasformare in vittoria. Altrimenti sì che la pista Juventus si riscalderebbe.