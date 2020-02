Guardiola a sorpresa: "Se non battessi il Real, il City potrebbe esonerarmi"

Il vive l'ossessione . Da 10 anni il club degli sceicchi prova a conquistare il trofeo più ambito d'Europa, ma non è mai andato oltre una semifinale nel 2016, in un anno in cui peraltro le aspettative erano anche al ribasso, vista la dipartita ormai annunciata di Pellegrini.

Dopo di lui è arrivato Guardiola, che la Champions l'ha vinta due volte con il . Per ora però non è mai andato oltre i quarti di finale. E ora agli ottavi si trova già di fronte il dei titani.

A 'Football Daily' Pep ha rivelato, forse esagerando o forse no, che il Manchester City potrebbe anche esonerarlo se per caso non dovesse riuscire a battere il Real Madrid e andare avanti.

Pep Guardiola on winning trophies & not winning the Champions League



🗣"We give a bad message to the new generation to just count the trophies. People believe you are Pep you have to win all the titles every season, It's impossible" pic.twitter.com/yk1FiJtTH0