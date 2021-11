Cuadrado talismano della Juventus: se segna, non perde mai

Quando Juan Cuadrado ha sfondato sulla destra, battendo Terracciano per l'1-0 della Juventus, Madama ha trovato i tre punti. Si ripete la storia per i bianconeri, che hanno nel colombiano un uomo dalla statistica incrollabile: se segna, Madama vince sempre. O quasi.

Contro la Fiorentina, infatti, la Juventus ha ottenuto la 15esima vittoria nelle 16 gare in cui Cuadrado ha trovato il goal. Non ha mai perso con l'ex Lecce in goal, visto e considerando che nell'unica partita senza successo, la formazione piemontese ha pareggiato 2-2, proprio nella prima giornata di questa Serie A.

Un talismano Cuadrado, entrato in campo nella ripresa per divenire il primo giocatore bianconero di questa annata a trovare il goal da subentrato. I cambi di Allegri non erano stati decisivi fin qui per le sorti della Juventus, almeno in termini realizzativi.

Cuadrado, entusiasta dopo il goal, soddisfatto a fine gara, sentito da DAZN:

"Molto contento per la prestazione della squadra, anche quelli che entravano della panchina era importante che fossero pronti. Questa squadra ogni volta mostra di essere quella Juve, dobbiamo continuare a crescere e cercare di avere questo atteggiamento ogni partita che dobbiamo affrontare".

"Molto importante, penso che ogni tanto ci sta anche se siamo una squadra molto unita, ma questo ci unisce di più perchè siamo noi, una squadra, una famiglia, dobbiamo continuare sempre a lottare ognuno per il compagno, per questa squadra, e come si è detto fino alla fine".

Dopo il ritiro post k.o contro il Verona, due successi consecutivi tra Serie A e Champions:

Quella contro la Fiorentina è stata la 13esima gara stagionale di Cuadrado, non sempre titolare, come accaduto del resto nel match vinto 1-0 grazie al suo goal (deviato da Biraghi). In tutta l'annata non aveva mai giocato così pochi minuti (12) in una sfida.