Juventus, Eni Aluko si unisce a Chiellini in 'Common Goal'

Da ormai un paio d'anni il progetto 'Common Goal' ha raggiunto sempre più calciatori. Lanciato da Juan Mata, ha lo scopo di raccogliere fondi per azioni sociali, ispirandosi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Uno dei calciatori che per primi hanno donato l'1% del loro stipendio a 'Common Goal' è stato Giorgio Chiellini, che negli scorsi giorni ha accolto un'altra bianconera nel gruppo: Eniola Aluko, attaccante della Women.

Il capitano bianconero ha così commentato al sito ufficiale del club il suo coinvolgimento nel progetto del collega Mata.

"Una sola parola da parte nostra può influenzare tante persone nelle loro vite: dobbiamo capire che siamo importanti, che siamo idoli, e che quello che facciamo impatta sulle nuove generazioni. Il nostro aiuto attraverso realtà come Common Goal è una piccola cosa, in rapporto ai grandi problemi, ma per esempio può aiutare a sensibilizzare le nuove generazioni su quello di cui il mondo ha bisogno, per creare un movimento sempre più grande in futuro".